Corridor Dakar-Bamako : 400 camions par jour, 2,7 millions de tonnes de marchandises en 2020...

Selon Le Quotidien, 400 camions empruntent journellement le corridor Dakar-Bamako.



Un trafic qui s’est chiffré à plus de 2 millions 700 mille tonnes en 2020, selon une note d’information de la Direction générale du Port autonome de Dakar (Pad).



Toutefois, des goulots d’étranglement gangrènent la fluidité du trafic sur le corridor.



Il s’agit notamment de l’état général des routes et de la multiplication des postes de contrôle et de la durée des attentes aux frontières.