Coup de tonnerre dans le secteur des hydrocarbures sénégalais

Libération, qui donne l’information, ose le pari alarmiste : «La nouvelle va sans doute avoir l’effet d’une bombe dans le secteur pétrolier et gazier.»



De quoi s’agit-il ? Le 16 juin, la chambre des procédures collectives du tribunal du commerce de Dakar a ordonné la liquidation des biens de Kosmos Energy Sénégal après avoir «constaté la cessation des paiements de la société» et «la faillite personnelle (de ses) dirigeants».



Kosmos Energy Sénégal détient les gisements pétroliers de Guembeul, Téranga et Yakaar. La filiale de la compagnie américaine contrôle en plus 30% du projet de gaz liquéfié de Grand Tortue/Ahméyim (GTA) que le Sénégal partage avec la Mauritanie.



Avec le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise, Libération s’interroge sur les conséquences de cette décision sur les projets pétroliers et gaziers placés sous son contrôle.



Le tribunal a désigné un syndic et un juge commissaire. Ce dernier dispose d’un délai de 18 mois pour déposer son rapport de clôture.



Cette procédure a été engagée par la Sonam Assurances «afin de recouvrer une créance qui tarde à être payée», précise Libération. Le 23 décembre dernier, rappelle le journal, l’assureur avait fait bloquer les comptes de Kosmos Energy Sénégal établis à la Citibank.



Cette mesure n’avait pas poussé la compagnie à payer sa dette. L’assureur est donc passé à la vitesse supérieure.