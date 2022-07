Crevettes : la surexploitation menace l'espèce

La surexploitation menace la crevette au Sénégal

La biomasse concernant la crevette a nettement diminué. Les captures ont fortement baissé aussi bien pour la pêche artisanale que pour la pêche industrielle. Cette espèce est exploitée par les deux flottes. A noter que la crevette qui est exploitée par la pêche artisanale est à l’état juvénile, quand elle grandit, elle va en mer et est exploitée par la pêche industrielle. C’est d’ailleurs une espèce qui a une très forte valeur ajoutée. C'est le Docteur Modou Thiaw, chercheur au centre de recherches océanographiques et point focal du projet initiative pêche côtière qui donne l’information. Il a affirmé que la crevette est une espèce qui est fortement menacée. La dernière évaluation qui a été faite par la Fao dans le cadre de groupe de travail prouve que cette ressource est surexploitée.





Les objectifs sont d’améliorer la gouvernance des pêches et particulièrement la pêcherie de la crevette au Sénégal plus particulièrement au Saloum et à Fatick. « Il faut arriver à mieux gérer cette ressource en diminuant la pression de pêche. La Fao et ses partenaires essaient de trouver les voies et les moyens pour lutter contre cette surexploitation qui est très bien importante du point de vue économique et très bien connue du point de vue social » dit-il.