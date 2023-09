Dakar, hôte d’un forum sur le financement des projets ferroviaires en octobre

L’État du Sénégal est dans une dynamique de relance de l'activité ferroviaire. Moment symbolique de cette tendance : le retour temporaire de la ligne Thiès-Touba lors du dernier Magal. Mise en service qui a suscité l’engouement des pèlerins.





Les chemins de fer ont longtemps joué un rôle significatif au Sénégal, transportant personnes et marchandises et faisant travailler des centaines de gens, Le train s'est arrêté au Sénégal en 2018 avec la fin du Petit train bleu qui desservait Dakar et sa banlieue et d'autres régions, mais que la vétusté des installations a condamné.





C’est justement pour pallier ce déficit d'infrastructures que la Société Nationale Les Chemins de fer du Sénégal (CFS) organise, du 19 au 21 octobre 2023, un forum pour promouvoir la relance effective et le financement des chemins de fer en Afrique.





Les objectifs de ce rendez-vous furent au cœur d’un déjeuner de presse auquel ont pris par M. Malick Ndoye, Directeur Général de CFS, M. Mayacine Camara, Président du Conseil d’Administration de CFS et M. Aubin Sagna, Secrétaire général au ministère des Transports terrestres.









M. Malick Ndoye a indiqué que ce forum, organisé en collaboration avec l’Union Internationale des Chemins de fers (UIC), vise à “repositionner le Sénégal au cœur de la stratégie ferroviaire en Afrique”.