Edouard Mendy : Ses investissements dans les start-ups

Âgé seulement de 31 ans, le célèbre gardien de but sénégalais Edouard Mendy prépare déjà son après carrière. Lors d’un récent entretien accordé à TV5 Monde, il a évoqué ses investissements dans les jeux éducatifs comme PowerZ et la start-up Julaya, qui facilite les paiements B2B en Afrique de l’Ouest francophone.





« En tant que footballeur, on sait très bien que notre carrière est pour un laps de temps. Il faut évidemment penser à l’avenir plus rapidement. C’est ce que j’essaie de faire en diversifiant mes actifs. Donc les investissements dans les start-ups en font partie. J’ai décidé d’investir dans PowerZ, le jeu éducatif. On a en plus Julaya, qui est sur le continent. Cela me tenait à cœur d’investir et de faire partie d’un projet qui, a priori, fait avancer en premier lieu quelques pays, mais qui va s’étendre sur le continent bientôt », a déclaré l’ex-gardien de but de Chelsea.





« Le jeu éducatif c’est la meilleure manière pour les enfants d’apprendre tout en restant connectés »





PowerZ est un jeu vidéo éducatif qui permet aux enfants d’apprendre les mathématiques, la géographie, les poèmes, à travers un monde virtuel. Le champion d'Afrique estime que l’éducation est quelque chose de « vraiment capital » dans la vie des jeunes. Donc, « le jeu éducatif c’est la meilleure manière pour les enfants d’apprendre tout en restant connectés ».





Julaya, la seconde start-up dans laquelle le footballeur a décidé d’investir, a été fondée en 2018.