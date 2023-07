Énergie : comment la Senelec a perdu en 18 mois 1,2 milliard F CFA

Au cours du premier semestre de cette année, la Senelec a subi 239 coupures de câbles enterrés de son réseau. Les dommages ont empêché la société d’électricité de distribuer 287 955 kWh, représentant 405 millions de francs CFA.



Durant toute l’année dernière, le coût des coupures de câbles était de 823 millions de francs CFA. C’étaient 547 incidents, qui ont entravé la distribution de 611 093 kWh de courant.



Au total donc, la Senelec a perdu en 18 ans 1,228 milliard de francs CFA. Et la facture risque d’être plus salée si le mal persiste.



Ces chiffres, repris par Le Soleil, ont été dévoilés jeudi dernier au cours de l’atelier, organisé par la Senelec, sur les agressions de câbles électriques par les tiers. Le journal renseigne que la société d’électricité avait convié à la rencontre la Dscos, l’Onas, l’Ageroute, l’Anat, les compagnies de téléphonies et des sociétés de BTP, c’est-à-dire toutes les entités ayant une responsabilité dans le phénomène ou/et pouvant jouer un rôle dans la recherche de solutions.



Au cours de l’atelier deux remèdes ont été émis. Le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, a annoncé l’adoption imminente d’un arrêté instituant un cadre de concertations entre les acteurs concernés par les travaux pouvant toucher les installations de la Senelec. Le représentant de l’Ageroute, pour sa part, a plaidé pour la constitution d’une base de données unifiée pour tous les réseaux enterrés.