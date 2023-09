Financement des PME : L’ADEPME et la Banque Atlantique signent un accord cadre de partenariat

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), bras opérationnel de l’Etat du Sénégal pour la promotion de la PME par la densification du tissu industriel et le renforcement de la compétitivité des entreprises, multiplie ses partenariats avec les institutions privées de financement au profit des PME sénégalaises. En effet, le Directeur général de l’ADEPME, M. Idrissa Diabira, et le Directeur général de la Banque Atlantique Sénégal, M. Abdelmoumen Najoua, ont procédé, ce vendredi 22 septembre 2023, au siège de l’ADEPME à Dakar, à la signature officielle d’une convention de partenariat visant le renforcement des relations entre les deux parties au service de l’accès des PME Sénégalaises aux financements bancaires.





Il s’agit ici, d’un accord cadre de partenariat dont l’objectif, selon le DG de l’ADEPME, est d’augmenter la part du volume de financement accordée aux PME. Il intervient deux mois après le lancement du guichet unique d’accès aux financements et permet de compter un nouvel acteur majeur dans le défi de démultiplier les financements des PME sénégalaises.





Pour Idrissa Diabira, la Banque Atlantique jouit d’une expérience longue sur le continent africain. Au Sénégal, elle fait preuve d’un « grand dynamisme et d’une volonté renouvelée d’adresser le défi du financement des PME ». Pour réussir à relever ce défi, le patron de l’ADEPME estime qu’il faut articuler le travail entre les acteurs.





A ce titre, il soutient que l’ADEPME, qui a une capacité en amont et en aval, se chargera, dans le cadre de ce partenariat, de structurer les dossiers de financement des porteurs de projets, de les rendre éligibles au financement bancaire. Elle se chargera également de suivre ces dossiers de sorte qu’il n’y ait pas de défaut de paiement.





Selon son Directeur général, cet accord cadre de partenariat permet de « conjuguer les efforts entre les deux structures, conformément à leurs missions, leurs expériences et leurs objectifs ». « C’est une convention importante puisqu’elle encadre et permet à l’écosystème de la PME d’être mieux structuré et de rapprocher les PME de la banque à travers le travail qui est fait par l’ADEPME », a expliqué Abdelmoumen Najoua.





Pour le DG de la Banque Atlantique Sénégal, l’ADEPME est « un axe de développement majeur au vu de l’importance de ces entreprises dans le tissu économique local et régional ». Ce partenariat permet à la banque d’avoir « un interlocuteur crédible, un travail en amont pour la sélection des entreprises éligibles au financement, et être plus réactive en matière de réponse aux demandes de financement ».





L’ADEPME offre un accompagnement adapté au profil et aux besoins de chaque PME





L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) est le bras opérationnel du Ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME pour fournir des services non financiers aux PME. Elle est chargée d’assister et d’encadrer les PME qui en font la demande ou qui bénéficient de prêts de la part de l’Etat.





L’ADEPME offre un accompagnement adapté au profil et aux besoins de chaque PME pour en faire un futur champion. Elle a pour mission de densifier le tissu des PME, d’assister et encadrer les PME ainsi que les micro-entreprises. Les services de l’ADEPME s’articulent autour de l’accompagnement, le conseil, les études et veille, la formation, le « problem solving », et, enfin, le réseautage.





La BCP, un groupe financier mutualiste et universel présent dans tous les pays de l’UEMOA





La Banque Centrale Populaire (BCP) est un groupe financier mutualiste et universel qui tire sa force de la singularité de ses valeurs de solidarité et de mutualité marquées dans son organisation et de son fonctionnement unique au Maroc. Il est présent dans 12 pays Africains dont les pays de l’UEMOA et 13 autres pays dans le reste du monde.