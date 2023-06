Flux financiers illicites : "Il faut arrêter ce saignement de francs qui partent du continent", Akere Muna, bâtonnier camerounais

Fondateur de Transparency International en 2000 au Cameroun et vice-président mondial de l'Organisation internationale de lutte contre la corruption, Akere Muna a séjourné au Sénégal. Membre du Groupe de haut niveau de l'Union africaine sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique, le bâtonnier des avocats du Cameroun a participé à une conférence de deux jours organisée par le Panel de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur les flux financiers illicites. Vice-président de Transparency International à Berlin pendant neuf ans, M. Muna revient, dans cet entretien qu'il a accordé à Seneweb, sur le cas GLENCORE. Il aborde, en outre, le lourd tribut que l’Afrique perd dans les flux financiers illicites et sur la lutte contre la corruption.



C'est quoi ce Groupe de haut niveau de l'Union africaine sur les flux financiers illicites ?

Ce groupe a été créé sous la présidence de Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud, qui a prôné un rapport sur les flux financiers en partance d'Afrique. On a découvert que le montant d'argent qui vient en Afrique sous forme d'aide de développement est le tiers de ce que nous perdons. Un flux financier illicite qui tourne entre les 50 à 80 milliards de dollars par an. On s'est dit que cet argent peut financer le développement de notre continent. Ce groupe a été créé, un rapport a été produit et adopté par les chefs d'État en 2015. Maintenant, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre de certaines recommandations de ce groupe de travail de haut niveau. Il faut souligner que dans ce travail, on a dit que 60% de perte en flux financiers illicites venaient du secteur des industries extractives. Ça pose trois problèmes simples : localiser les avoirs à l'étranger, les neutraliser et les recouvrer. En amont, il faut arrêter ce saignement de francs qui partent du continent.

Par rapport au flux financier illicite, il y a une entreprise que vos collègues et vous êtes beaucoup appesantis, à savoir GLENCORE. Qui est GLENCORE ?

GLENCORE ! C'est une multinationale qui fait dans l'achat et la vente de produits pétroliers. Il est aussi dans le secteur minier et dans beaucoup d'autres secteurs. Pour le moment, en Angleterre et aux États-Unis, GLENCORE a été condamné à payer 1 milliard et demi de dollars pour avoir reconnu s'être impliqué dans des affaires de corruption dans six pays : Côte d'Ivoire, Cameroun, République Démocratique du Congo, Soudan, Guinée Équatoriale et Nigeria. Les hauts dignitaires de ces pays se sont permis de prendre des pots-de-vin de GLENCORE. Ils ont été condamnés. Mais le mal est que GLENCORE a corrompu certaines sociétés qui étaient agents, mais toujours est-il qu’on n’a pas les noms des individus qui ont pris cet argent.

L'impact est énorme. Que faudrait-il faire ?

L'impact est grave à cause du montant

Dans les pays où GLENCORE n'a fait que violer les textes, il a payé 1 milliard 400 millions de dollars. L'analogie que j'utilise est une voiture grille un feu rouge et puis de l'autre côté, le chauffeur cogne quelqu'un qui est sur une bicyclette, il paie la contravention et il ne paie rien à la personne qui a été cognée. C'est un peu cela.

Vous avez d'ailleurs déploré le fait que la Conférence mondiale qui s'est tenue au Sénégal soit sponsorisée par GLENCORE.

Ce qui est ironique c'est que les victimes, membres de l'ITIE (Côte d'Ivoire, Cameroun, RDC), GLENCORE sponsorise l'Itie et qu'on n'arrive pas à en parler. C'est paradoxal, maintenant que l’on connaît ce qu'ils ont fait.

Mais si on regarde en amont l'ITIE bâtit l'idée de créer un cadre de discussion entre le triangle d'or : société civile, le privé et le gouvernement. Ce triangle devait regarder les chiffres. Qu'est-ce qui est payé ? Qu'est-ce qu'ils ont reçu ? On dit dans le document les ressources appartiennent aux citoyens. Donc ce n’est pas une affaire de cachotterie. Ce qui est dommage c'est le fait que des personnes qui sont supposées promouvoir cette nouvelle culture dans la gestion de l'industrie extractive se comportent de façon complètement contraire. C’est ce que l’ITIE est en train de faire.

La corruption est alarmante dans tous les pays d'Afrique. Des mécanismes sont mis en place pour endiguer ce phénomène qui va de mal en pis. Vous ne trouvez pas qu'il y a un manque de volonté notoire des dirigeants africains ?

Il y a un problème sérieux de volonté politique. Dans le cas où je vous parle, dans aucun de ces pays, est-ce qu'on poursuit ? Aucun ! On ne poursuit personne. Bien que les documents, des conventions soient signés. GLENCORE et des instances américaines ont ouvert une voie qui permet aux pays d'interroger GLENCORE. GLENCORE est obligé de répondre. Il y a une fois de plus un manque de volonté. Les poissons ne peuvent pas se braiser seuls. Ce sont eux-mêmes les concernés qui peuvent s'autosanctionner, je ne pense pas.

Au cours d'une de vos prises de parole, vous avez expliqué qu'en Chine le délit de corruption peut être passible d'une peine de mort. En RDC, il est confirmé par un citoyen membre du Forum Civil que ce sont les Chinois qui exercent la corruption. Qu'est-ce qui explique cela ?

Mais c'est parce que nous acceptons. Ceux qui ont en charge de gérer notre patrimoine l'acceptent. C'est cela le problème. C'est la situation.

Beaucoup de mécanismes mis en place, pas de volonté de la part de ceux qui décident. Avez-vous espoir qu'un jour l'Afrique pourra éradiquer la corruption ?

Oui, beaucoup de mécanismes et pas de volonté ! Mais avec les nouvelles technologies et beaucoup de communication, ça va être de plus en plus difficile au risque de vous exposer. Je suis optimiste de nature, je pense qu’il faudrait que les citoyens s'engagent. Qu'ils comprennent que le bien public c'est aussi et surtout leur bien. Je vous raconte une anecdote, j'étais en voyage au Cameroun vers Abidjan. J'ai fait une escale à l'aéroport de Lagos. J'attendais mon vol tranquillement et j'entends deux personnes en pleine discussion qui parlaient d'un Gouverneur condamné pour des actes de corruption. Mais qui avait été pardonné par le Président. L'un des gars était furieux. Il disait ce pays ce n’est pas sérieux. Alors son vis-à-vis lui a répondu : est-ce qu'on a pris ton argent ? Donc, dans sa tête, il n'était pas concerné. Il faut que les gens comprennent et sachent que le dollar qui est parti pouvait contribuer à construire une école, des routes, un hôpital.