FMI : Le Sénégal obtient 632 milliards de francs CFA au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEC) et de la Facilité élargie de crédit (FEC)

Le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International (FMI) vient d’approuver un crédit de plusieurs centaines milliards de francs CFA au Sénégal.





L'enveloppe s'élève à 632 milliards de francs CFA au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEC) et de la Facilité élargie de crédit (FEC). Cette manne sera utilisée pour renforcer la résilience et pour la mise en œuvre des activités orientées vers la durabilité.





Ce programme soutenu par le MEC/FEC aidera à répondre aux besoins prolongés de balance des paiements du Sénégal et à remédier aux déséquilibres macroéconomiques.