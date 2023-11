Forum du réseau africain des Delivery Units : Diagnostics des défis de l'émergence

Forum du réseau africain des Delivery Units : Diagnostics des défis de l

La dynamique d'émergence en Afrique est au cœur du forum du réseau africain des Delivery Units 2023 qui est ouvert ce jeudi à Dakar et qui a réuni au moins 14 pays. Les Delivery Units établis sur le continent africain constituent une plateforme de partage d'expériences, de bonnes pratiques et de leçons apprises. L'idée est de soutenir les efforts de transformation et d'émergence économique et sociale entre les 14 pays membres du réseau. En effet, "les delibery units ont un impact tangible en matière de mise en œuvre des politiques publiques. Elles contribuent à des succès notables dans divers domaines. Il s'agit de la santé, de l'éducation, en passant par le développement économique" selon le Directeur Général du Bureau Opérationnel et de Suivi du Plan Sénégal Emergent. El Fousseyni Kane a présidé le forum en partenariat avec la Banque Africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).Pour lui, ces deux jours serviront de cadre pour se pencher sur l'avenir des delivery Units, analyser les risques sur lesquelles il faut se focaliser dans une perspective de tracer une nouvelle voie pour l'émergence de l'Afrique.





Le forum se tiendra tous les deux ans dans un pays différent pour découvrir ce qui se passe dans les autres pays. Il s'agit de faire en sorte que l'émergence de l'Afrique passe par les pays africains.





Il faut noter que le Bureau Opérationnel et de Suivi du Plan Sénégal Emergent a, également, accompagné des pays membres dans l’exécution de leurs stratégies de développement à travers la mise en place de l'unité de livraison et une plateforme de partage d'expériences et de bonnes pratiques.





Le BOS a reçu les Delivery units des pays que sont le Mali, la République Démocratique du Congo et du Maroc en 2021. En 2022, la Mauritanie, le Gabon, le Burundi ont suivi et enfin le Cameroun en 2023."A travers plusieurs voyages d'études, de benchmarking et de missions d'assistance, nous avons essayé de remplir cette mission. Le centre d'excellence dédié au RADU vise à accompagner les pays membres dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement et de leur offrir des missions de benchmarking, de revue par les pairs et d'assistance technique" a expliqué le Directeur Général.





Par ailleurs, le Directeur Général a fait comprendre qu'à côté de ces opportunités, il y a des défis à relever ."Les problèmes sont entre autres, des contraintes budgétaires, des ressources qui peuvent réduire leur capacité à mener à bien la mission, la disponibilité de personnel qualifié, de technologies et de financements adéquats" a-t-il énuméré. A ces défis s'ajoutent les résistances aux changements. " La mise en place des delivery units peut rencontrer de la résistance au sein de nos administrations gouvernementales, les fonctionnaires et tous voyant souvent une intrusion dans le domaine de compétence et une menace pour leurs autorités. Nous faisons face aussi parfois à des manques de coordination" dit-il. Il note d'ailleurs que "le fonctionnement en parallèle avec d'autres unités gouvernementales crée un risque de chevauchement des tâches et de manque de coordination, une communication insuffisante peut conduire à des incohérences dans la mise en œuvre des politiques". Autres défis cités par M. Kane, "le focus souvent orienté sur des résultats à court terme qui peut négliger des problèmes plus complexes à long terme".