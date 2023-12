Forum international, dédié à la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat : Dakar abrite accueille un événement impactant pour les jeunes et les femmes

Du 09 au 12 Janvier prochain, se déroulera au Grand Théâtre de Dakar, LE FORUM INTERNATIONAL, DEDIE A LA FORMATION, L’EMPLOI ET L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET DES FEMMES , initiative du cabinet international Eco Finance Entreprises et dont le thème est :« Développer le partenariat entre les acteurs économiques et politiques, pour des solutions innovantes à l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes», placé sous le haut parrainage de son Excellence Macky SALL, Président de la République sénégalaise.



L’initiative du Cabinet International Eco Finance Entreprises d’organiser ce forum, se justifie par la problématique liée à l’importance de développer des initiatives entrepreneuriales des jeunes, en vue d’impacter positivement la croissance économique au Sénégal. A cela s’ajoute l’impérieuse nécessité de mettre en place, un cadre d’échanges, de partenariat et de développement d’affaires entre les jeunes, les femmes entrepreneurs, les entreprises, les institutions de formation et les structures nationales, régionales, internationales, dédiées au financement, à la promotion de l’emploi et à l’entreprenariat des jeunes et femmes.



Plusieurs objectifs sont poursuivis par ce forum et se déclinent principalement comme ci-après :



- Mettre en place une plateforme de recrutement pour les entreprises et les cabinets de conseils en ressources humaines ;



- Faire un état des lieux des opportunités, des facteurs de blocage et des perspectives pour l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Sénégal ; - Mettre en relation les jeunes, les femmes avec les institutions nationales et internationales spécialisées dans la formation, le financement de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ;



- Mettre en place une plateforme d'exposition de produits et services pour les entreprises, les institutions nationales et internationales spécialisées dans la formation, le financement et l'accompagnement pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ;



- Offrir aux candidats aux élections présidentielles de 2024, une plateforme pour présenter leurs programmes dédiés à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ; - Permettre aux jeunes et aux femmes de mieux être informés sur les opportunités du marché liées à l'emploi et à l'entrepreneuriat ;



- Permettre aux entreprises de mieux informer et sensibiliser les jeunes, les femmes et les institutions de formation sur leurs besoins en ressources humaines ;



- Permettre aux entreprises et aux entrepreneurs de disposer d’une plateforme pour développer leurs portefeuilles clients et trouver de nouveaux partenaires ;



- Renforcer la visibilité des entreprises, des entrepreneurs et des organismes nationaux et internationaux, avec un événement super médiatisé ;



- Mettre en place un cadre d'échanges qui permettra aux entreprises du secteur du pétrole de mieux communiquer sur leurs besoins en termes de métiers du secteur du pétrole ;



- Renforcer les possibilités d'insertion professionnelles des jeunes et des femmes ; - Participer au développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Sénégal ; - Contribuer à des partages d'expériences entre les institutions nationales et étrangères



spécialisées dans la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ; - Permettre aux entreprises de bénéficier d'une plateforme de communication de leurs politiques RSE, en rapport avec l'emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.



Pour atteindre ces objectifs, le cabinet Eco Finance Entreprise a mis en place une plateforme d’exposition de plus de deux cents stands pour les différents acteurs économiques, ainsi que l’organisation de panels, ateliers et colloques sur les thèmes suivants :



- Comment promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour booster le développement économique de l’Afrique ;



- La digitalisation : un levier efficace pour la création d’emplois en Afrique ;





- Le rôle de la finance inclusive dans les politiques de promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ;