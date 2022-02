Forum minier et pétrolier : Le Niger, l'Algérie et le Nigéria ont signé la « Déclaration de Niamey »

La déclaration de Niamey

Le Niger, l'Algérie et le Nigéria ont signé la « Déclaration de Niamey » lors de la troisième édition du Forum minier et pétrolier (ECOMOF) de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à Niamey le 16 février 2022. Signé par S.E. Mahamane Sani Mahamadou, Ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies Renouvelables de la République du Niger, S.E.Mohamed Arkab, Ministre de l'Energie et des Mines, de l’Algérie, et S.E. Chief Timipre Sylva, ministre d'État aux ressources pétrolières du Nigéria, l'accord verra la reprise du développement du projet de gazoduc transsaharien de plusieurs milliards de dollars.





D'une longueur de 4,128 kilomètres, le gazoduc reliera Warri au Nigeria à Hassi R'Mel en Algérie, en passant par le Niger. Une fois achevé, le gazoduc transportera 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an du Nigéria, de l'Algérie et du Niger vers les marchés européens via la côte méditerranéenne stratégique de l'Algérie, ainsi que des stations intérieures le long de son parcours. Le gazoduc permettra à l'Europe d'exploiter directement les importantes réserves de gaz naturel des trois pays, diversifiant ainsi son approvisionnement dans le sillage de la crise énergétique actuelle, tout en créant des sources de revenus essentielles pour les marchés gaziers africains.