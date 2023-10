Grève à la CBAO : le DG convoqué au Maroc, les coups de fil du Palais

Déclenchée jeudi dernier, la grève des travailleurs de la CBAO devrait se poursuivre cette semaine. Mais en coulisses, l’on s’active pour la fin de ce mouvement d’humeur qui indispose les clients de la banque marocaine.



Les Échos renseigne ce mardi que le directeur de la filiale sénégalaise d’Attijariwafa Bank, Mounir Oudghiri, est au Maroc depuis la semaine dernière sur convocation de son Conseil d’administration. Les membres de cette assemblée veulent être édifiés sur la racine du problème, renseigne le journal.



La même source rapporte qu’en même temps, le directeur du Travail et de la Sécurité sociale, Karim Cissé, a pris contact avec les grévistes pour voir «les points sur lesquels il est possible de négocier, en attendant de gérer les autres».



Ce n’est pas tout. «Le Palais de la République est également entré dans la danse. De hautes autorités du Palais ont en effet câblé certains membres du collège (des délégués des travailleurs de la CBAO) pour voir s’il était possible de résoudre certains de leurs problèmes et de dépasser cette situation», souffle Les Échos.