Haro sur le PDLI : «Une politique publique qui n’apporte pas de solution, ne sert à rien» (Amath Soumaré)

Amath Soumare Economiste

Il faut s’accorder sur le fait que le Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI, 2012-2022) a été un échec, un gros flop. C’est la conviction du président du Centre africain de la nouvelle économie (Cane exécutive) Amath Soumaré.





Invité de l’émission "Objection" de ce dimanche sur Sud FM, il déclare que les dernières pluies qui ont plongé Dakar dans un chaos indescriptible, ont donné une véritable claque au gouvernement et son PDLI.





"Il y a un problème stratégique, déjà, et un problème d’anticipation. Parce que ça, c’était prévu depuis un an. Depuis novembre dernier, on avait prévu qu’il y aurait des inondations. Que je sache, il y a un plan décennal 2012-2022 qui avait été mis en place avec plus de 700 milliards. Il était censé éliminer complètement ces problèmes d’inondations. En tout cas, c'est ce qui a été planifié et voté", rappelle-t-il.





Le problème qui se pose, souligne Amath Soumaré, c’est que, "de 2012 à 2012, on ne devait plus avoir de problème d’inondations, s’il y avait un suivi, une évaluation". Malheureusement, analyse-t-il, "notre problème c’est l’évaluation : que ce soit l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale. Il y a des questions à se poser. On a des ingénieurs, on a tout ce qu’il faut, mais ce problème persiste. On a vu des scènes de catastrophe à Dakar. C’est comme si rien n'avait été fait pour lutter contre les inondations, ces dix dernières années. Ce n’est pas possible".