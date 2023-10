Hausse du prix du pain : Aucune augmentation n'est "envisagée", prévient le ministère du Commerce

Face à la déclaration des boulangers d’une possible augmentation du prix de la baguette, le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME informe qu’aucune hausse n’est envisagée par le gouvernement. Le ministère rappelle que le prix du pain est sous "le régime de l’homologation et sa

révision obéit à une procédure particulière qui se déclenche par la saisine de la Direction du Commerce intérieur par les acteurs souhaitant une modification de prix accompagnée des justificatifs y afférents".





Ainsi, il prévient qu'à ce jour, aucune demande de révision du prix n’a été déposée pour une éventuelle réévaluation du prix du pain. D'après le communiqué du ministère, le gouvernement, sur instruction du président Macky Sall, a consacré, entre 2022 et 2023, 60 milliards F CFA pour la stabilisation du prix de la baguette de pain de référence à 175 F CFA, en lieu et place d’un prix projeté à 325 F CFA.