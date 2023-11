La Direction des Impôts et des Domaines a collecté 2.050 milliards de francs CFa en 2023

La Direction des Impôts et des Domaines a réussi à collecter 2.050 milliards de francs Cfa sur un total de 2.360 milliards prévus en 2023. L'information a été donnée par le Directeur Général des Impôts et des Domaines, Abdoulaye Diagne.



"Nous sommes à un niveau de recouvrement satisfaisant parce que nous avons plus de 85 % de l'objectif. Cette année est satisfaisante. Et, nous sommes optimistes sur le fait qu'on sera au rendez-vous en termes de mobilisation de recettes", s'est réjoui Abdoulaye Diagne, Directeur Général des Impôts et des Domaines du Sénégal. Il présidait l'ouverture de l'assemblée générale de l’Amicale des Inspecteurs des Impôts et des Domaines du Sénégal (AIIDS). Les inspecteurs se penchent sur le thème: “ La gestion fiscale du projet GTA : bilan de quatre années de fonctionnement de l’unité mixte“,.



Abdoulaye Diagne a partagé avec ses agents les défis à relever pour l'année 2024. Il s'agit des prévisions de l'année à venir où l'Etat projette un taux de croissance de l'ordre de 9,2%.



"En termes de mobilisation des recettes, nous devons suivre au lieu des 2 360 milliards qui nous sont assignés en 2023, en 2024 nous sommes à plus de 2 900 milliards d'objectifs de recettes", a révélé M. Diagne. Par conséquent, il encourage les inspecteurs à :une très grande organisation, à une efficacité, à l'amélioration de la qualité du service public qui est rendu à l'usager.



Il a insisté sur la nécessité de conscientiser les citoyens par rapport à leurs obligations de déclarations et de paiements avant de penser à l'autre versant qui est l'aspect sanction qui est naturellement le pendant du système déclaratif.