Le dernier virage vers l'exploitation acté : Le FPSO LSS est arrivé au Sénégal

Après des dizaines de jours de voyage à travers les océans Pacifique et Atlantique, le FPSO (Unité flottante de production, de stockage et de déchargement) Léopold Sédar Senghor (LSS) est arrivé sur le champ pétrolier de Sangomar ce 10 février 2024.



C'est avec une joie immense que le Groupe PETROSEN a annoncé que : "l'arrivée du FPSO LSS dans les eaux sénégalaises marque une étape significative vers le démarrage de la production de pétrole au Sénégal, prévu pour mi-2024. Nous empruntons ainsi le dernier virage vers l'exploitation de notre pétrole. Malgré les multiples défis liés à ce projet, l'Etat du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et l'opérateur WOODSIDE ont réussi à surmonter tous les obstacles pour parvenir à cette étape cruciale".



Pour rappel, le FPSO LSS, dont la capacité de production est estimée à environ 100.000 barils de pétrole par jour, est l'élément central du dispositif d'exploitation du champ pétrolier Sangomar, qui fera entrer le Sénégal de plain-pied dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole.



Le groupe PETROSEN remercie vivement Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et le Gouvernement du Sénégal. Il exprime, par ailleurs, sa satisfaction de voir le FPSO arriver au Sénégal, en vue du démarrage imminent de l'exploitation du pétrole dans notre pays.