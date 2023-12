Le Sénégal dans le Top 20 des économies à fort taux de croissance en 2024

"The Economist Intelligence Unit", l’entreprise britannique de prévisions et de conseils, a publié récemment son rapport sur les économies qui auront un fort taux de croissance en 2024. Selon le document, 20 pays, dont 12 venant de l’Afrique sont concernés.



Il s’agit du Sénégal, de la Mauritanie, de la Libye, du Rwanda, de la Côte d’Ivoire, la RDC, le Bénin, l’Ouganda, l’Ethiopie, le Mozambique, le Togo et la Tanzanie.



L’Afrique de l’Est sera encore la région la plus dynamique du continent



Toutes ces nations devraient enregistrer des taux de croissance allant de 6 à 10% en 2024. Globalement, l'ensemble des Etats africains connaîtront une croissance positive par rapport à 2023 en dehors de la Guinée Equatoriale et du Soudan.



Le Sénégal qui avait déjà une croissance tournant autour de 6% sera propulsé par l’entrée en exploitation de ses gros gisements de gaz et de pétrole. Idem pour la Mauritanie.



La Côte d’Ivoire profitera quant à elle de la bonne santé du café, du cacao et du cajou, mais aussi de sa politique de réforme saluée par le FMI. L’Afrique de l’Ouest ne sera pas pour autant la région la plus dynamique en termes de croissance économique en 2024.



Il faudrait aller à l’Est, notamment en Ethiopie, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya et en RDC (qui appartient à la communauté des Etats d'Afrique de l'Est).