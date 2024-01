Le Sénégal lance le PACE pour développer les secteurs clés de l’économie

Le Sénégal à travers le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération a présenté le jeudi, le programme d’accélération Compétitivité et Emplois (PACE). Il est financé par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement à hauteur de 202,7 millions d’euros.





La Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont décidé d’accompagner l’Etat du Sénégal dans la mise en œuvre de cette initiative à travers les programmes ETER (Emplois, Transformation Economique et Relance) et PAAICE (Programme d’Appui à l’Accélération Industrielle, à la compétitivité et, à l’Emploi). Ledit programme a été présenté le 11 janvier, par le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka, en marge d’une cérémonie.





Le programme d’accélération Compétitivité et Emplois (PACE) est destiné à financer les projets qui rentrent dans les secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (Agriculture, Elevage, Pêche, Aquaculture, Agroalimentaire, Santé, Tourisme, Numérique…)





Dans son discours, le Ministre a affirmé que la pandémie de la covid-19 et la crise russo-ukrainienne ont profondément impacté leur structure socioéconomique, entraînant d’importantes pertes d’emplois et un ralentissement des activités économiques. « Face à cela, l’Etat du Sénégal a instauré un programme national de résilience afin de minimiser et contrôler les conséquences néfastes de ces crises », déclare-t-il.





La relance de l’économie et le renforcement de la résilience reposent sur cet important programme d’investissement de l’Etat. Il a pour finalité de faciliter l’accès aux financements des petites et moyennes entreprises afin de renforcer la compétitivité des filières porteuses de croissance.





Le Ministre a par ailleurs, remercié les partenaires techniques et financiers, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement. « Ce sont à travers des programmes de cette nature que nous pouvons créer les conditions d’un développement durable et inclusif parce que bâti sur un socle solide qui est celui de l’entrepreneuriat », a indiqué le Ministre.





Pour sa part, le représentant de la Banque Africaine de Développement a rassuré que leur institution continuera à accompagner le Sénégal sur le chemin de l’émergence.





Dr Fatou Touré, est l’une des bénéficiaires. Elle s’active dans l’agriculture et est la présidente des femmes vétérinaires du Sénégal. « Ma banque m’avait introduit dans l’ADEPME et à travers le programme ETER, j’ai connu le PACE. C’est là que j’ai été financée pour élaborer un plan en Marketing digital», a-t-elle confié. Elle poursuit : « Par la suite toutes les femmes vétérinaires dans le privé ont intégré le PACE. C’est là que nous avons bénéficié des subventions pour un appui technologique à la formation avec un voyage », explique Mme Touré qui assure que ces subventions ont été d’un grand apport dans leurs activités génératrices de revenus.





« Les subventions reçues ont servi à relever le niveau de nos cabinets. La digitalisation de nos cabinets a permis de réduire nos heures de travail et notre voyage à Abu Dhabi nous a beaucoup appris sur notre métier », se réjouit le docteur. Elle conseille les jeunes à tirer profit de ce programme. « Ce programme peut aider les jeunes à démarrer leurs projets pour travailler et développer le Sénégal », a affirmé le docteur Fatou Touré.