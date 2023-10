Les Grands Moulins de Dakar réfutent les allégations de fraude fiscale

Dans une déclaration officielle, la Direction générale des Grands Moulins de Dakar (GMD) a réagi avec véhémence aux allégations de fraude fiscale qui ont circulé dans les médias ces derniers jours. La société assure avoir été la cible d'une campagne de dénigrement basée sur ce qu'elle qualifie d'« informations erronées ».





Les Grands Moulins de Dakar ont catégoriquement nié toutes les accusations de fraude fiscale qui leur sont imputées, les qualifiant d'« entièrement fantaisistes et sans fondement ». Ils ont également critiqué les montants de redressement fiscal qui ont été avancés comme étant « farfelus » et créés dans le seul but de « ternir l'image d'une entreprise référence de l'industrie sénégalaise ».





La société a indiqué que, comme de nombreuses entreprises au Sénégal, elle avait fait l'objet d'un contrôle fiscal, un processus normal dans un État de droit. Les GMD renseignent que les conclusions de ce contrôle ont donné lieu à des divergences interprétatives, ce qui les a conduits à faire appel à des experts fiscaux et à recourir aux juridictions de droit commun pour résoudre ces questions.





Cependant, la société affirme que ces procédures légales sont désormais instrumentalisées dans le but de « ternir son image et nuire à sa respectabilité ». Ce qui, selon eux, a des répercussions bien au-delà de l'entreprise elle-même.