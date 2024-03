Les nouvelles têtes pensantes de l'économie sénégalaise (Jeune Afrique)

En 3 épisodes, le média Jeune Afrique a passé en revue l'économie sénégalaise. Après les défis qui attendent le pays pour la période post-Macky Sall et ce que la France pourrait économiquement espérer de son allié historique, le magazine JA s'est intéressé aux nouvelles têtes pensantes de l'économie sénégalaise.





Ces ténors, qui participent grandement à l'essor de ce secteur, sont 4 selon le site panafricain. Il s'agit de Maissa Mahecor Diouf, Fatoumata Niang, Mame Aby Séne et Ousseyni Kane. A la tête de postes stratégiques d'organismes publics, ils définissent et impactent fortement la politique économique du Sénégal.





Ousseyni Kane, Directeur général du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE)





Après 17 années passées en France, il a fait son retour au Sénégal en 2015. Aujourd'hui, DG du Bureau opérationnel de suivi (BOS) du PSE, Ousseyni Kane a d’abord occupé des postes clés en tant que conseiller technique à la présidence, puis comme directeur de cabinet du ministre d’État chargé du suivi du PSE. Il vise désormais des postes gouvernementaux de hautes responsabilités, comme le ministère de l'Economie.





Fatoumata Niang, Directrice générale de la Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros-porteurs (Semig)







Détentrice de deux masters (en sciences des organisations et institutions, et l’autre en ressources humaines) après des études en sciences économiques et sociales à Montpellier, en France, elle a débuté sa carrière chez Adecco et Munif Group avant de gravir les échelons. Après la victoire de Macky Sall, elle est revenue au Sénégal pour devenir chargée de mission auprès de la présidence avant d'être nommée Directrice générale de la Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros-porteurs (Semig).





Maissa Mahécor Diouf, Directeur général de la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru)







Cet Ingénieur de formation et détenteur d’un master en gestion de la mobilité des transports et de la logistique de l’UCAD a enchaîné plusieurs postes stratégiques. Repéré au sein de la fonction publique, il a successivement été enseignant, conseiller technique auprès du DG du Port autonome de Dakar, chef de division Actions commerciales à la direction commerciale et coopération internationale, chef de service Exploitation des terre-pleins et hangars au Port autonome de Dakar et représentant de l’APR dans la région de Fatick, avant d'être nommé en 2020 à la direction générale de la Safru.





Mame Aby Seye, Directrice générale de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ)