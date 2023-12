Manar Fall (Pétrosen) : « Avec le gaz, on a la possibilité de réduire de 30 à 40 % le prix de l’électricité »

La suppression de la troisième tranche (plus de 250 kWh) du système de facturation prépayé Woyofal, annoncée par le ministre des Énergies et du Pétrole, Antoine Diome, pour taire le courroux des clients de la Senelec, laisse un goût d’inachevé. « Peut mieux faire », ont mentionné plusieurs Sénégalais qui restent sur leur faim. Une appréciation qui va certainement changer en 2024, avec l’exploitation du gaz.





Selon le directeur général de Petrosen Trading & Services, Manar Fall, la production prochaine de gaz pourrait faire baisser de 30 à 40 % la facture d’électricité des ménages sénégalais.





«Tout le monde se plaint du fait que nos factures d’électricité sont élevées. En remplaçant le fioul qu’on utilise aujourd’hui, qui fait 70 % du coût de l’électricité au Sénégal, par du gaz, on a la possibilité de réduire d’à peu près à 30 à 40 % le prix de l’électricité», a indiqué Manar Fall repris par Igfm.





Le DG de Petrosen, qui s’exprimait lors de la 5e édition du Gingembre littéraire, a également annoncé un projet de fabrication d’urée à partir du gaz. Un projet de 1,5 milliard de dollars pour produire 1,2 million de tonnes d’urée avec le gisement gazier de Yakaar-Teranga, souligne-t-il.