Manifs de juin : Auchan, des milliards, des magasins et des emplois perdus

Les violentes manifestations des 1er, 2 et 3 juin ont causé plus d’une quinzaine de morts, des blessés et d’importants dégâts matériels. Cible de choix des casseurs qui infiltrent ces mouvements de protestation, les magasins Auchan ont payé un lourd tribut. C’était déjà le cas lors des émeutes de mars 2021.



Pour les événements du début du mois, le préjudice est estimé à 15 milliards de francs CFA, selon le Syndicat national des travailleurs du commerce (Synatracom), repris par Wal fadjri. En tout, précise la même source, dix-neuf magasins ont été mis à sac.



Au-delà du préjudice financier, ces casses portent un préjudice important aux travailleurs d’Auchan : 2300 agents ont été envoyés en chômage technique. Et ce n’est pas tout. «En plus de ces 2300 emplois directs perdus, il faut comptabiliser plus de 500 employés indirects qui travaillent dans des unités de production et unités industrielles qui sont des fournisseurs de Auchan», souligne Doudou Keïta, le secrétaire général du Synatracom.



Ce dernier «invite les pouvoirs publics à anticiper la sécurisation des grandes surfaces de distribution».