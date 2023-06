Manifs de juin : ce que la Sonatel et Wave ont perdu

Après les manifestations des 1er, 2 et 3 juin, l’heure est au bilan notamment pour le secteur privé. La Sonatel et Wave se sont pliés à l’exercice.



La société de téléphonie déplore 577 millions de francs CFA de pertes. L’opérateur de transfert d’argent de son côté pointe une baisse de 40% du volume des transactions durant la période considérée.



«Ça va au-delà des simples utilisateurs. Ça impacte nos partenaires business aussi, informe dans L’Observateur Koura Sène, la représentante de Wave au Sénégal. En général, c’est plus de 7 millions de clients qui ont été impactés par ces troubles et la coupure d’internet.»



Les pertes de la Sonatel déplorées par son directeur de la communication, Abdou Karim Mbengue, repris par Vox Populi, concernent «les smart stores, l’agence Limamou Laye des Parcelles Assainies, qui a été totalement détruite».



«Trois véhicules de ladite société ainsi que du matériel informatique d’une valeur de 13 millions ont été comptabilisés, 309 kiosques partenaires money n’ont pas été épargnés», a ajouté Abdou Karim Mbengue, avant d’informer que les employés de l’agence détruite seront redéployés dans d’autres entités de la Sonatel.