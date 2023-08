Masse salariale : Les 171 634 agents de l’Etat ont coûté plus de 600 milliards en six mois

Au Sénégal la masse salariale de l’administration publique poursuit son épaississement. Rien que pour les six premiers mois de l'année 2023, elle a déjà englouti plus de 637 milliards de francs Cfa.







Durant le premier semestre de cette année 2023, les dépenses de personnel trônent au sommet de la liste des postes budgétaires qui ont engloutis le plus de milliards. En effet, au 30 juin 2023, la masse salariale de l'administration publique sénégalaise s’élève à 637.6 milliards FCFA.





En moyenne donc, chaque agent de la fonction publique sénégalaise aura coûté, durant les six premiers moins de l’année 2023, 3.7 millions de francs Cfa. L’année dernière, le ratio était de 6.4 millions de francs Cfa par agent public et par an.





Comparées à la même période de l’année 2022, les dépenses de personnel ont augmenté de 43.5 milliards de francs Cfa (15.8%). Le rapport d’exécution budgétaire renseigne que ceci est dû principalement à la revalorisation des salaires dans la fonction publique, à la prise en charge des accords signés avec les syndicats et à l’augmentation des effectifs.





L’effectifs de la fonction publique, qui se chiffre à 171 634 agents au premier semestre de 2023, est composé d’agents du secteur de l'Éducation et de la Formation Professionnelle (53%), des Forces de Défenses et de Sécurité (28%) et de la Santé (6%). Les secteurs des Finances et de la Justice font respectivement 3% et 2%. Les autres secteurs se partagent les 7% restants.