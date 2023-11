Mines et Géologie : Plus de 8 milliards de budget pour le département géré par Oumar Sarr

Le budget du Ministère des Mines et de la Géologie est en cours d’examen en à l’Assemblée Nationale. Il est arrêté pour l’année 2024 à 8.742.708.157 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Le budget connaît ainsi une légère hausse en comparaison avec le budget de l’année en cours d’exécution arrêté à 8.044.830.006 FCFA.



Le domaine des Mines et de la Géologie est l'un des secteurs prioritaires du Plan Sénégal Émergent (PSE). Il faut noter que le secteur extractif représente 32,5 % des exportations du Sénégal, ce qui fait du Sénégal un pays riche en ressources naturelles, selon les critères du FMI qui définit ainsi un pays quand le secteur extractif dépasse 25 % de ses exportations.



S’agissant du Budget 2023 le ministre Oumar Sarr a expliqué que le budget hors personnel s'élève à 7.540.226 422 FCFA sur un budget total de 8.044.830.006 FCFA. Pour ce qui est du budget hors personnel, il a été réévalué à 8.240.296.022 FCFA à travers des virements et reports de crédits d'un montant de 680.000.000 FCFA, les dépenses hors personnel du département ont été exécutées à hauteur de 78%, soit un montant de 6.438.873.728 FCFA des crédits ouverts à la date du 17 octobre 2023.



« Ce taux d'exécution (78 %) s'explique, pour l'ensemble des programmes, par des lenteurs liées à la modulation du budget tenant compte de l'équilibre des recettes et des dépenses du budget de l'Etat », a indiqué Oumar Sarr.