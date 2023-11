Ministère de l'artisanat et du secteur informel: Un faible budget de 8 milliards décrié par les députés

Avec une participation estimée à 42% du Pib (plus de 6 000 milliards), le département ministériel de l'artisanat et de la transformation du secteur informel qui polarise plus de 78% de la population active, a reçu une faible allocation budgétaire de 8 milliards pour l'exercice 2024. Plusieurs parlementaires ont décrié ce budget très faible alloué à un secteur aussi stratégique.





" Il a été beaucoup question de la faiblesse du budget du département de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. On l'accepte. Mais il faut noter qu'il y a toujours eu une hausse chaque année. Il faut rappeler également qu'il y a dix ans, le département de l'artisanat ne disposait que d'une allocation budgétaire d'un milliard. En 2024 on est arrivé à 8 milliards. Que du chemin parcouru", justifie le ministre des finances.





Selon lui, cela ne veut pas dire que le secteur est laissé en rade. "Bien au contraire. C'est un secteur très important pour le président Macky Sall", ajoute-t-il.