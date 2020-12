Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération : Le budget 2021 d’Amadou Hott s’élève à plus de 31 milliards

Le budget 2021 du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, dirigé par Amadou Hott, a été arrêté à 31 882 581 584 F Cfa en crédits de paiement et de 92 327 581 584 F Cfa en autorisations d’engagement. Ce, pour le financement des trois programmes ci-après :Coopération, développement des PPP et du secteur privé dont le budget est estimé à 17 585 506 682 F Cfa en crédits de paiement et de 54 785 506 682 F Cfa en autorisations d’engagement.Le programme Economie productive, compétitivité et créatrice d’emplois, qui a été crédité d’un budget de 11 728 505 646 F Cfa en crédits de paiement et 33 728 505 646 F Cfa en autorisations d’engagement.Et, enfin, le programme Pilotage, gestion et coordination administrative dont le budget s’élève à 2 568 569 256 F Cfa en crédits de paiement et à 3 813 569 256 F Cfa en autorisations d’engagement.