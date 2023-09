Mission du FMI au Sénégal : Révision à la baisse des prévisions de croissance à cause des troubles politiques

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Edward Gemayel, chef de mission pour le Sénégal, a mené une mission de huit jours dans le pays, du 31 août au 7 septembre 2023. L'objectif principal de cette mission était de faire le point sur les derniers développements économiques, de mettre à jour les prévisions de croissance et de budget, et d'examiner le projet de budget 2024.





À l'issue de cette mission, Edward Gemayel a déclaré : "La situation sociopolitique tendue a eu un impact significatif sur l'activité économique dans les secteurs du commerce et des services au cours du premier semestre de cette année. Cela a entraîné une révision à la baisse des prévisions de croissance du PIB, qui sont passées de 5,3 % à 4,1 %. De plus, malgré une baisse temporaire à 5,7 % en juillet, l'inflation en glissement annuel s'est récemment confrontée à de nouvelles pressions, en particulier de la part de certains produits alimentaires de base tels que le riz, l'oignon et le sucre. En conséquence, les prévisions pour l'inflation moyenne en 2023 ont été revues à la hausse, passant de 5 % à 6,1 %. Les conditions financières sur le marché régional demeurent tendues. Bien que l'exécution du budget jusqu'à la fin du mois de juin ait globalement respecté les objectifs du programme, il sera nécessaire de redoubler d'efforts en matière de mobilisation des recettes pour atteindre les objectifs budgétaires finaux en décembre."





Pourtant, malgré les défis, les perspectives macroéconomiques demeurent optimistes pour le Sénégal. Le chef de mission FMI pour le Sénéga a ajouté : "En dépit du retard dans le démarrage de la production d'hydrocarbures, les prévisions pour 2024 indiquent une croissance du PIB réel de 8,8 %, soutenue par le début de la production de pétrole et de gaz. La croissance hors hydrocarbures devrait également augmenter, atteignant 6 %. Les autorités sénégalaises sont fermement engagées à poursuivre les réformes budgétaires visant à reconstituer les réserves budgétaires et à réduire les vulnérabilités croissantes de la dette publique. Le projet de budget 2024 prévoit un déficit budgétaire de 3,9 % du PIB, et il est essentiel que les autorités rationalisent les exonérations fiscales et accélèrent la mise en œuvre de la stratégie des recettes à moyen terme (SRMT). De plus, elles doivent prendre des mesures pour éliminer progressivement les subventions à l'énergie, conformément à la feuille de route adoptée en janvier dernier, ce qui représente 1 % du PIB en 2024."





La mission du FMI a également salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures de réforme convenues dans le cadre du programme soutenu par la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). Edward Gemayel a précisé : "Les réformes à court terme incluent l'adoption d'un décret visant à intégrer les considérations climatiques dans toutes les étapes de la gestion des investissements publics, ainsi que l'établissement de priorités stratégiques pour la promotion des transports publics écologiques. Nous sommes encouragés par l'engagement des autorités à faire du renforcement de la résilience au changement climatique un pilier central de la stratégie nationale de développement actualisée (PAP3), qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année."





En guise de conclusion, le chef de mission a exprimé sa gratitude envers les autorités sénégalaises et les autres partenaires pour leur coopération exemplaire lors de cette mission, ainsi que pour les discussions franches et constructives qui ont eu lieu. Les discussions pour la première revue au titre des accords de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), du Mécanisme élargi de Crédit (MEC) et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) sont prévues pour octobre 2023.