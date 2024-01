Mobilisations de financements : le Sénégal compte 1060 milliards F CFA en 2024

Durant l’année 2024, le Sénégal compte lever 1060 milliards de francs Cfa : 270 milliards au premier semestre et 600 milliards au second. Une annonce faite par le chef de la Division des études et des statistiques du Trésor. Repris par le Soleil, Alioune Diouf participe aux rencontres sur le marché des titres publics de l’UEMOA dont la sixième édition se déroule à Cotonou, au Bénin.



Diouf, qui présentait le calendrier des mobilisations de financements en 2024, estime les besoins du Sénégal à 2138 milliards en termes de mobilisation de financements. Il juge l’endettement du pays « soutenable » et annonce « une tendance baissière » de la dette avec l’exploitation prochaine du pétrolière et du gaz.