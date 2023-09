Performance publique : Le Sénégal veut atteindre l'excellence administrative

Le Sénégal s'est engagé dans un grand chantier de réforme de son Administration. Mieux, les autorités veulent impulser la performance au sein de l'Administration publique.





"La performance administrative est bien plus qu'un simple concept à la mode. Elle renvoie à la capacité de l'État à répondre aux attentes des citoyens, à transformer les politiques publiques en actions concrètes et à réaliser les visions nationales. Dans un environnement en évolution rapide caractérisé par une incertitude croissante où l'efficacité et l'efficience de l'action publique sont requises, la modernisation de la gestion publique est non seulement souhaitable, mais essentielle", a assuré Olivier Roy, directeur au Canada du projet AT-PSE.





Il soutient que beaucoup de lenteurs et difficultés sont notées à tous les niveaux de l'Administration. À ce titre, le Bureau organisation et méthodes (Bom), le ministère chargé des Finances et le projet AT-PSE appuient cinq départements ministériels (Éducation, Formation professionnelle, Mines et Géologie, Famille et Agriculture) sur la planification, la programmation, la budgétisation exécution et suivi-évaluation afin de faciliter l'opérationnalisation des réformes budgétaires issues des directives de l'UEMOA.





Selon Ibrahima Ndiaye, directeur général du Bom, dans l'Administration la fonction contrôle et gestion n'était pas très bien prise en charge. "Il y a un besoin réel de renforcement des compétences. Notre Administration se doit de s'adapter à l'évolution du temps, pour toujours faire face aux besoins et aspirations des citoyens. Il y a des efforts qui sont faits, mais c'est encore insuffisant. C'est un travail de longue haleine. Notre Administration doit mieux répondre à la demande de transparence, d'efficience et d'efficacité", a-t-il soutenu.





En effet, à l'heure où le système de gestion des finances publiques se caractérise par une grande orientation vers des résultats, il faudrait repenser à de nouvelles orientations pour la stratégie de la politique de réforme et de modernisation de l'Administration.





Ainsi, les gestionnaires de programme, les secrétaires généraux, les coordonnateurs des programmes des cinq ministères, véritables moteurs du changement, ont été conviés à un forum de la performance pour passer en revue les obstacles managériaux et techniques rencontrés pour inscrire le Sénégal dans la voie de la performance.





"C'est par la promotion d'une Administration publique capable de libérer les énergies et d'assurer un bon pilotage des initiatives de développement que notre pays pourra s'adapter au rythme de la compétitivité imposée par la mondialisation", a indiqué M. Ndiaye.