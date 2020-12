Pétrole sénégalais : Woodside bloque l’entrée aux Indiens

Petrole Senegalais, Woodside bloque l'entrée des indiens

C’est à croire que Woodside ne veut pas d’un nouveau venu dans le pétrole sénégalais, particulièrement les blocs Rufisque, Sangomar offshore et Sangomar offshore profond (Rssd). En effet, la multinationale australienne vient d’exercer son droit de préemption sur la vente de l’intégralité des 15% de Far Limited à la société indienne ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd.





« Les conditions d’acquisition de Woodside refléteront celles de l’opération FAR / ONGC, notamment : paiement à FAR de 45 millions USD, remboursement de la part du fonds de roulement de FAR, y compris les éventuels appels de fonds, du 1er janvier 2020 jusqu’à l’achèvement et le droit à certains paiements conditionnels plafonnés à 55 millions de dollars américains », souligne Woodside dans un communiqué publié sur son site ce jeudi, 3 décembre.





PDG de Woodside, Peter Coleman se montre très confiant quant au caractère rentable d’une telle opération. «Sangomar est un actif attrayant et sans risque en phase d'exécution, offrant une production à court terme. L'acquisition augmente la valeur pour les actionnaires de Woodside et se traduit par une coentreprise rationalisée qui nous aidera à une vente ciblée en 2021 », se réjouit-il.





Cette préemption devra d’abord être validée par l’Etat du Sénégal, à travers Pétrosen ainsi que les actionnaires de Far. Si jamais ça passe, Woodsise se retrouvera avec 90% des parts du pétrole sénégalais dans les blocs Rssd.





Woodside qui détenait 35% de la joint venture a acquis les 40% de Cairn Energy en septembre 2020 en barrant la route au Russe Lukoil. Avec les 15% de Far, la multinationale aura 90% des parts et se retrouvera seule, face à l’Etat du Sénégal qui détient 10%.