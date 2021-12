Port de Ndayane : Les travaux de construction prévus en Janvier 2022

Démarrage des travaux de construction du Port de Ndayane en Janvier 2022

Les travaux de construction du Port de Ndayane seront lancés le 3 janvier 2022 par le chef de l’Eat. L’annonce a été faite hier par la cellule de communication du Port autonome de Dakar.





Selon le quotidien L’As, cette rencontre a permis à ladite cellule de partager les énormes retombées attendues au plan socio-économique de ce projet phare, à en croire le directeur exécutif du port de Ndayane, El Hadji Maissa Mbaye qui annonce le démarrage des travaux dans le premier trimestre de 2022.





« La pose de la première pierre va être effectuée le lundi 3 janvier 2022 par le chef de l'Etat, Macky Sall. Elle sera suivie très prochainement du début des travaux dont la livraison de la première partie est prévue 48 mois après le démarrage », a-t-il laissé entendre.





Ainsi, il a rappelé que cette première phase sera réalisée par le groupe émirati Dubaï Port World. Le coût est estimé à 840 millions de dollars, soit 448 milliards de FCFA.





Il faut rappeler aussi que c’est au courant de décembre 2020 que l’accord pour la construction et l’exploitation de cette infrastructure majeure a été signé entre l’Etat du Sénégal et DP World, en présence du Président de la République Macky Sall et du Président Directeur Général de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem ».