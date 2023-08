Promotion des PME-PMI : 60 entreprises de Kaolack à la conquête du marché national

Grâce à un partenariat entre la coopération internationale américaine (USAID) et la Chambre de commerce de Kaolack (CCIAK), une soixantaine de PME-PMI locales a bénéficié d’un programme d’encadrement pour mieux faire aux réalités du marché. Une journée de capitalisation a été organisée ce mardi pour faire le point sur cette initiative conjointe.





Appuyer les entreprises locales à se frayer un chemin dans le marché intérieur voir sous régional, c’est l’objectif d’un programme conjoint entre la principale chambre consulaire de Kaolack et l’USAID Entrepreneuriat et investissements. Depuis plus de 10 mois 60 entreprises locales choisies pour leurs fortes potentialités de développement ont bénéficié d’un package de services allant de la formation au coaching pour les outiller à affronter un marché de plus en plus concurrentiel.





Selon le directeur régional des services au conseil pour le projet USAID entrepreneuriat et investissement Pape Ba “Le projet travaille pour promouvoir les entreprises au Sénégal et la compétitivité du secteur privé local afin de mieux accompagner la politique de l'État du Sénégal sur l'entrepreneuriat de manière générale”, a-t-il indiqué.





Ces PME-PMI choisies à partir d’une base de données de près de 5000 entreprises établie par la chambre de commerce locale ont reçu un encadrement post-incubation, a informé Alioune Ndiaye, coordonnateur du projet. Ce dernier d’ajouter : “Il s’est agi de renforcer la mise à niveau de ces PME/PMI de la région sur la partie structuration et managements et l'accès au marché avec un accompagnement intense de 6 mois “ a-t-il expliqué. Le projet qui a une durée de 5 ans, avec une première année test avant sa démultiplication dans la seconde phase à d’autres entreprises locales.





Concernant le choix des 60 premières PME-PMI, des critères de diversité pour la couverture de l'ensemble des secteurs en plus de l’aptitude à se développer étaient mis en avant. L’exposition organisée en marge de cette journée de capitalisation a permis aux invités d’apprécier les produits et services offerts par les entreprises choisies allant de la boulangerie-pâtisserie avec des céréales locales à la cosmétique en passant par les startup numériques.