Recettes douanières: 1426,6 milliards liquidés en 2023

Le Ministre des Finances et du Budget, Mouhamadou Moustapha BA a présidé la Journée internationale de la Douane (JID), ce samedi 27 janvier 2024 dans la Capitale du Rail. Pour rappel, sous l’égide de l’Organisation mondiale des Douanes, cette journée est célébrée pour mettre en relief les efforts des administrations douanières du monde entier qui s’investissent au quotidien en vue de renforcer la sécurité et la prospérité des collectivités. Agents des douanes, autorités administratives, locales, religieuses et coutumières ont pris part à cet important événement.





Pour l’édition 2024 de la JID, le thème s’énonce comme suit: « Pour une Douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs ».





En effet, pour le Ministre des Finances et du Budget, cette thématique proposée par l’OMD rappelle qu’une vigilance accrue s’impose aux services douaniers qui ne devraient, en aucun cas, perdre de vue la simplification et la facilitation attendus de leurs partenaires, devenus de plus en exigeants en termes de célérité et de transparence dans leurs transactions. A en croire l’argentier de l’Etat, l’administration douanière, dans sa posture avant-gardiste, l’a compris, pour avoir mis en place, dans son architecture organisationnelle, une Direction dédiée à la Facilitation et au Partenariat avec l’Entreprise, mais également des mécanismes de collaboration clairement définis dans des protocoles d’accord visant à fixer des règles sur la base desquelles des avantages sont concédés aux entreprises qui se sont inscrites dans une dynamique de conformité.





Toujours selon lui, le Programme de Partenaires Privilégiés (PPP) qui, sous peu, va évoluer vers le Programme de l’Opérateur économique agréé (OEA), atteste, s’il en était encore besoin, de la vision des pouvoirs publics pour une administration des Douanes moderne, résolument engagée dans la voix d’un partenariat fécond et durable, en faveur du développement économique et social de notre pays.





Au titre de l’exercice 2023, les recettes douanières liquidées se chiffrent à 1426,6 milliards de francs CFA. En ce qui concerne le volet lutte contre la fraude, il a été enregistré des saisies importantes de drogues, de médicaments et de diverses marchandises d’une valeur totale de 485,5 milliards de francs CFA. Pour 2024, les objectifs de liquidation des recettes douanières sont de l’ordre de 1700 milliards de francs CFA pour un niveau de recouvrement de recettes budgétaires de 1379,4 milliards de francs CFA. Par ailleurs, cette journée a été l’occasion de décorer les soldats de l’économie qui ont fortement contribué à l’essor et au développement des Douanes.