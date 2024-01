Redressement fiscal de Barrick Gold et SGO : Le Forum civil saisit l’OFNAC

Le mutisme du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, et d'Abdoulaye Daouda Diallo, son prédécesseur au moment du redressement opéré sur l’entreprise Barrick Gold, intrigue le Forum civil.





En effet, le 11 janvier 2024, la section sénégalaise de Transparency International avait rendu publique une déclaration relative aux litiges d’intérêt public concernant l’entreprise Barrick Gold pour 120 milliards F CFA et la Sabodala Gold Operations (SGO) pour 150 milliards F CFA.