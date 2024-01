Reprise des vols domestiques d’Air Sénégal à partir LSS: Les instructions de Macky Sall

C’est confirmé ! Les vols domestiques de la compagnie nationale Air Sénégal vont reprendre à partir de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff.





En Conseil des ministres tenu ce mercredi 10 janvier, s’exprimant sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l’État, Macky Sall, a demandé «au gouvernement, aux ministres en charge de l’intérieur, des forces armées, des finances, des transports terrestres, du pétrole et des énergies et des transports aériens de prendre toutes les dispositions appropriées ». Ceci, en vue d’assurer, dans les meilleures conditions, les dessertes aériennes intérieures sur la plateforme de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, selon le communiqué rendu public.