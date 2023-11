Réseau africain Delivery Units : 14 pays signent un protocole d’accord

Les pays africains ont besoin de réformes structurelles et d' investissements stratégiques pour réussir la transition du statut des pays moins avancés vers ceux à revenus intermédiaires. Dans ce contexte, un certain nombre de pays africains ont institué les Delivery units (DU).





L’idée est d’accélérer la mise en œuvre des programmes et des projets et réformes prioritaires. Dans le cadre de la première édition du forum du Réseau africain des Delivery Units (RADU) ouverte le jeudi 9 novembre 2023, au Centre de Conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio, 14 pays ont signé le protocole d’accord qui définit les principes de gouvernance.





« Le mémorandum fournit le cadre de coopération entre les membres et fixe les modalités de leur collaborative pour que les objectifs communs soient atteints » a expliqué Djiby Diagne, Directeur Général adjoint du Bureau opérationnel et de suivi du plan Sénégal Emergent (Bos-PSE).





Ce forum qui se tient sur deux jours (jeudi et vendredi) est organisé par le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE), le RADU Sénégal en partenariat avec la Banque Africaine de développement (BAD) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il s'agit, toujours selon Djiby Diagne, d’évaluer la contribution des Delivery Units dans la dynamique d’émergence en Afrique dans un contexte d’instabilité mondiale et de renforcer le Réseau africain des Delivery Units.