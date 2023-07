Réunion du Groupe de réponse à la crise mondiale : Macky Sall passe en revue les priorités de l’Afrique dans le secteur de l’énergie

Une réunion virtuelle du Groupe de réponse à la crise mondiale s’est tenue ce vendredi 21 juillet. Elle a noté la participation du président de la République du Sénégal. Macky Sall a profité de cette troisième réunion pour passer en revue les priorités de l'Afrique dans le secteur de l'énergie.





Créée par le secrétaire général de l'ONU en mars 2022, la plateforme a examiné, ce jour, l'impact de la crise et identifié des solutions urgentes. Il s'agit d'accroître la vigilance quant aux défis à venir et de souligner la nécessité d'un consensus international.





Le groupe était initialement composé du Sénégal, de l'Indonésie, du Bangladesh, de la Barbade, du Danemark et de l'Allemagne. Il est désormais étendu à l'Union africaine, au G7 et au G20 présidés par les Comores, le Japon et l'Inde, respectivement.