Secteur minier : près de 1000 milliards de francs CFA échappent aux entreprises sénégalaises

Plus de 70% de l’enveloppe du contenu local, chiffrée à 1 400 milliards de francs Cfa, se retrouvent dans l’escarcelle des sociétés étrangères contre 30% pour les entreprises sénégalaises. Ces statistiques, reprises par L’AS, datent de 2021. Elles ont été révélées par le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Ibrahima Guèye, lors d’une visite à Thiès.



«Cette situation concerne les mines industrielles», précise ce dernier avant d’informer qu’une plateforme électronique a été lancée pour «réduire le gap et pourquoi pas renverser totalement la tendance» afin de permettre aux Petites et moyennes entreprises (PME) et les Petites et moyennes industries (PMI) locales de pouvoir gagner des parts de marchés «significatifs» dans le secteur minier.



La plateforme en question, espère Ibrahima Guèye, devrait faciliter le contact entre les compagnies minières et les fournisseurs locaux.