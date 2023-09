Sénégal : Une production d’or de 2,35 tonnes au 2e trimestre 2023

Au Sénégal, la production d’or s’est établie à 2,35 tonnes (75 630 onces) au 2e trimestre 2023, en hausse de 17,7% par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres officiels de la DPEE.



OR – Cette évolution a été soutenue par l’augmentation de 6,6% de la teneur des fosses exploitées sur la période.



Toutefois, en rythme annuel, la production d’or s’est confortée de 5,2% au 2e trimestre 2023 et contracté de 15,6% sur les six premiers mois de l’année 2023.



Dans le monde, on note une contraction de 19,3% pour atteindre 920,7 tonnes au deuxième trimestre 2023 en raison de la forte contraction des achats d’or par les banques centrales (-63,8%), selon Word Gold Council (WGC), tirant ainsi le cours du métal jaune en baisse de 4,53% à 1 975,9 dollars l’once à fin juin 2023.