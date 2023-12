Transferts de la Diapora : les émigrés sénégalais ont envoyé 1700 milliards en 2022

Les émigrés sénégalais ont envoyé au pays 1700 milliards de francs CFA en 2022. Les transferts de fonds ont ainsi connu une hausse de 4,8% par rapport à 2021 pour une contribution de 9,8% au PIB.



Reprise par Le Soleil, la BCEAO, qui a communiqué ces chiffres lors de la 16e édition de la diffusion des Comptes extérieurs du Sénégal, ce mardi, précise que l’essentiel des fonds proviennent d’Europe avec des envois qui se situent à 1285,8 milliards de francs CFA (75,6%). Suivent l’Afrique (11,2%), l’Amérique (10%) et l’Asie (3,2%).



Le trio France-Italie-Espagne concentre 60% des plus grands pourvoyeurs de fonds sénégalais établis en Europe. En Afrique, les émigrés sénégalais basés en Côte d’Ivoire, au Mali, au Gabon et en RD Congo sont en tête du peloton.