Voici ce que dépensent les ménages et les pèlerins lors de la période du Magal

Comme chaque année, les fidèles Mourides se donnent rendez-vous à Touba pour célébrer le Magal. Mais cet événement est bien plus qu'une célébration spirituelle. Selon une enquête coordonnée par Moubarack Lo, Président d'Emergence Consulting, cette manifestation religieuse a un impact économique significatif qui ne peut être ignoré.



Au cœur de cette enquête, la première révélation marquante est le nombre de participants au Magal de Touba. En 2011, près de "3 millions 90 mille personnes", y compris les habitants locaux, se sont rassemblées pour répondre à l'appel du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba.



Pour mettre cela en perspective, Moubarack Lo suggère que le Parlement sénégalais devrait envisager de faire du Magal une "fête nationale chômée et payée", considérant qu’un décret serait de « moindre portée ».



En termes économiques à court terme, il est révélé que le Magal a un impact considérable. Les enquêtes menées à Touba montrent que les dépenses des participants pendant l'événement sont significativement plus élevées que la normale. En moyenne, un ménage typique dépense l'équivalent de "45 000 F CFA par jour" pendant les trois jours de l'événement, soit quinze fois plus que la dépense quotidienne moyenne d'un ménage sénégalais ordinaire.



Le pèlerin moyen enquêté alloue "76 000 FCFA" à ses dépenses pour le Magal, répartis comme suit : "26 000 FCFA en contribution à la famille d'accueil ou à la Dahira", "10 600 FCFA en Hadiyas", et "35 000 FCFA en dépenses personnelles", couvrant des éléments tels que l'habillement, la coiffure, les chaussures, etc.



Outre les dépenses directes des pèlerins, Touba devient un point focal pour le commerce pendant cette période. « En l’espace de quelque jours, la ville devient un carrefour commercial pour troquer, acheter, vendre. Avec le Magal, l’activité économique de Dakar prend un répit en faveur de la ville religieuse qui accueille les marchands ambulants, surtout aux alentours du quartier Touba mosquée, rendez-vous de milliers de pèlerins qui font des emplettes après avoir visité le mausolée du fondateur du Mouridisme », indique l’étude.