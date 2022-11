21e Concours d’agrégation : Le Sénégal champion d’Afrique universitaire !

C’est l’euphorie ! La joie des représentants du Sénégal au 21e Concours d’agrégation de médecine humaine pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales du CAMES, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, est débordante. Le professeur Khadim Diongue de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) trône sur la plus haute marche du podium de l’Afrique, avec le Prix André Gouaze ou Prix du Major des Majors.





«Le Sénégal confirme sa place de leader en Afrique francophone dans la recherche médicale et l’enseignement supérieur. Il est ainsi le meilleur candidat. «Aujourd’hui, après délibération de tous les jurys, le professeur agrégé Khadim Diongue est classé 1er général à l’issue du concours, donc Major des Majors de toutes les sections de l’ensemble des spécialités confondues : Médecine, Pharmacie et Odontologie du Concours d’agrégation CAMES-2022», a fait savoir le chef du Département de parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).





Il jubile : «Je suis le maître le plus heureux aujourd’hui, car Khadim m’a rendu très fier. J’ai eu raison aujourd’hui de l’avoir accueilli dans le mon service depuis son internat. Je l’ai recruté en 2016 comme assistant et rapidement, il est passé maître-assistant et aujourd’hui professeur agrégé et Major des Majors du CAMES. Je suis très fier de l’école de Dakar.»





Également directeur général du Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS), le professeur Daouda Ndiaye en a profité pour remercier le recteur de l’UCAD, le professeur Ahmadou Aly Mbaye, ainsi que le doyen de la faculté de Médecine de l’UCAD, le professeur Bara Ndiaye présents à cette cérémonie.





Enseignant-chercheur du Service de parasitologie et mycologie de la FMPO de l’UCAD, le professeur Khadim Diongue était déjà déclaré Major de jury des Sciences biologiques et pharmaceutiques. Il devient, de ce fait, le nouveau professeur agrégé en parasitologie et mycologie du CAMES.