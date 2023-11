30 ans d’excellence: AFI-UE célèbre ses meilleurs étudiants

L’Université de l’Entreprise AFI-UE fête ses 30 ans d’existence. Pour l’occasion, l’établissement a joint l’utile à l’agréable. Elle a célébré ses étudiants les plus méritants de la 27e et 28e promotion le 14 novembre 2023. Lors de la cérémonie solennelle de graduation au Grand Théâtre national, des modèles de réussite ont été présentés. Parmi ces exemples figurent le Directeur Général de l’Agence Sénégalaise d’Etudes Spatiales (ASES), Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur de « Gaïnde 2000 », l’entrepreneur social Thione Niang et l’éminent professeur Melyan Mendy de l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Ce dernier a d’ailleurs donné la leçon inaugurale sous le thème « (Re)penser les pratiques managériales à l’ère de l’intelligence artificielle ».



Cette édition 2023 de graduation concerne 10 filières de licence et 14 spécialités de master confondues. Les meilleurs élèves, « majors des promos » ont également été distingués.



Pour ces jeunes diplômés qui vont entamer une nouvelle étape de leur vie, la présidente Me Coulibaly se veut rassurante :« qu’ils choisissent de poursuivre leurs études, de se lancer dans le monde du travail ou encore de suivre d’autres passions, les programmes de formation ayant installé chez eux, outre les compétences techniques nécessaires, l’employabilité, l’esprit d’entreprise et le savoir être, ils réussiront ».



La réalité du monde du travail a été brossée. Ici, rien n’est donné à l’avance. En conséquence, il faudra se battre pour trouver une place dans le monde du travail. « Après la fête, vous allez vous poser des questions sur votre avenir. Vous allez vous demander quelle place vous est réservée dans ce monde … la seule réponse qui soit la vérité est qu’aucune place n’est réservée pour qui que ce soit dans cet avenir. La place que vous aurez dans ce monde vous allez l’arranger… car ce monde est sans pitié », conseille Maram Kaïré aux heureux récipiendaires.



Dans la même veine, Ibrahima Nour Eddine Diagne, l’entrepreneur social Thione Niang ainsi que le parrain de la cérémonie, le DG de l'ADEPME représenté, ont délivré des messages de motivation aux futurs leaders. Des félicitations et encouragements ont été adressés aux étudiants de plus de 26 nationalités qui devront assurer et veiller sur l’avenir de l’Afrique.



Un challenge qui doit sa réussite à l’abnégation et à l’engagement du défunt président fondateur, M. Pape Samba Coulibaly, à qui la famille Afienne a eu une pensée pieuse. Comme plusieurs développements techno-scientifiques, l’intelligence artificielle (IA) comporte son lot de bénéfices et de risques éthiques. De ce fait, le professeur a abordé la thématique, dans le but d’identifier les opportunités offertes par l’I.A. Celle-ci concourt à l’amélioration de l’efficacité organisationnelle. Il a aussi pointé les risques et défis à son utilisation dans la prise de décision et de proposer des pistes stratégiques qui permettront de faciliter l’adoption et l’intégration de l’IA dans les pratiques managériales.