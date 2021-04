Abdou Salam Sall (ancien recteur Ucad) : «Nous avons toujours contesté le campus pédagogique et le campus social»

La violence qui sévit à l’université de Dakar est au cœur des débats. Ancien recteur de l’Ucad, Abdou Salam Sall regrette ces événements qui ont lieu dans le campus social et qui ont tendance à «inhiber» tout ce qui se fait sur le plan pédagogique.Selon lui au moment où ça chauffe au campus social, ça bûche dur au campus pédagogique. Interpelé sur le plateau de l’émission «Objection» de Sud Fm, l’ancien recteur souligne : «La situation que vous avez décrite est une partie de la situation dans nos universités qui inhibe un peu ce qui se fait de bien dans nos universités et on n’en parle pas assez souvent. Quand ça bouge au niveau de la route de Ouakam, aventurez-vous à la bibliothèque de l’université : il y a 1 750 places assises et toutes les places sont remplies. Les jeunes font des efforts énormes.»Abdou Salam Sall a toujours été contre l’existence d’un campus social différent de celui pédagogique. «Nous avons toujours contesté le campus pédagogique et le campus social. Il n’y a qu’un seul campus, qui est un campus universitaire», martèle-t-il.Revenant sur la vocation de l’université, l’ancien recteur de l’Ucad confie que celle-ci est de «répondre aux défis de la société». Mais, à ce propos, d’après lui, «le gros problème à y réfléchir, c’est que nous n’avons pas suffisamment préparé et la société et les enseignants et les étudiants à ce qu’est véritablement une université».«Nous n’avons pas déconstruit le modèle colonial. Parce que nous avions une université qui formait des gens et on y entrait pour chercher des qualifications et être employé», souligne-t-il. Or, ajoute Sall, «les défis du monde ont changé».«Avec la massification, les emplois placés n’existent plus. Et, d’autre part, on a appris que si on fait des études supérieures, ce n’est pas pour être casé. C’est pour créer sa propre structure, sa propre société. Est-ce qu’on informe suffisamment les enfants du devenir qu’ils veulent avoir ? Est-ce qu’on les accompagne à révéler leurs talents ? C’est tout un travail que nous devons faire», analyse Abdou Salam Sall.