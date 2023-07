Académie des sciences : les professeurs Moussa Seydi et Ousseynou Ndoye admis

L’Académie des sciences du Sénégal compte deux nouveaux membres. Il s’agit des professeurs Moussa Seydi et Ousseynou Ndoye. Le premier est le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann. Le second est présenté par Bés Bi, qui donne l’information, en «éminent chercheur en agronomie».



«Les deux scientifiques ont produit plusieurs articles dans des revues internationales qui leur valent d’être cooptés dans les grandes sociétés savantes», constate le journal. Qui annonce que l’Académie des sciences, fondée en 1999, prévoit de s’ouvrir prochainement aux «nombreux Sénégalais d’ici et de la diaspora» qui frappent à sa porte.