ACCÈS AUX CAMPUS SOCIAUX ET AUX RESTAURANTS DU COUD: TOUT VA CHANGER

Rien ne sera plus comme avant au campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au terme des réaménagements prévus. L'annonce a été faite par Maguette Sène, le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar sur les ondes de la Rfm. En effet, le directeur du COUD a décliné sa feuille de route pour renforcer la sécurité au sein de ladite université. L'accès au campus va être davantage réglementé et des mesures de sécurité draconiennes vont être prises. Le tout sera accompagné par un personnel de sécurité reformaté pour faire face aux défis selon le maire de Malicounda. Ce dernier estime que ces travaux vont prendre un à deux mois. Dans la même foulée, il confirme que les campus sociaux ne seront pas ouverts comme le réclament les étudiants.





« La Direction du COUD a démarré un processus de consultation pour mettre en place un dispositif d'accès au niveau du campus social par la confection de cartes de bénéficiaires des œuvres sociales communément appelées cartes COUD au-delà des cartes d'étudiants puisque les cartes d'étudiant ont montré leur limite. Je m'explique. La limite de ces cartes, c'est que les étudiants qui ont abandonné l'université ou bien qui ont fini les études depuis 10 ans gardent toujours ces cartes et accèdent quand ils veulent au campus avec ces cartes »,clarifie Maguette Sène sur Rfm.





Pour renforcer davantage la sécurité, le Directeur du Coud compte davantage utiliser les nouvelles technologies et aussi confectionner de nouvelles cartes.





« On s'achemine vers la confection de cartes COUD. Ce sont des cartes qui permettront de filtrer les entrées et sorties de toute personne qui entre dans le campus soit un étudiant, soit un travailleur, soit un visiteur avec un dispositif moderne. Il y aura trois types de cartes suivant ces trois catégories. 100.000 cartes d'étudiant seront confectionnées. Des cartes pour les travailleurs et des cartes pour les visiteurs aussi seront faites. Mais ces cartes devront aussi permettre d'accéder aux restaurants et de payer les tickets parce qu'on s'est rendu compte que cela aussi c'est une autre forme de réforme importante puisque le COUD dépense énormément et perd beaucoup d'argent pour l'achat des tickets du fait que le contrôle physique des tickets n'est pas efficace dans la mesure où des étudiants peuvent utiliser un ticket et manger dans trois restaurants différents »,souligne le responsable administratif.