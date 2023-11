Affrontements à l’université de Ziguinchor : Une dizaine d’arrestations et plus de trente blessées, selon les étudiants

Les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor ont fait face aux forces de l’ordre. Ils ont décrété 48 heures de grève, après avoir boudé les amphis depuis plus d’une semaine.





Selon un des membres de la Coordination des amicales des étudiants, ce mouvement d’humeur est pour s"opposer au désir du corps professoral de tenir une session unique. Seydou Sow, président de l’Amicale de l’UFR Sciences économiques et sociales explique : « Nous avions décrété deux fois 96 heures pour dire non à cette volonté affichée des professeurs de faire une session unique pour le premier et second semestre, avant de décréter 48 heures aujourd’hui suivies de fronde. »





Ces étudiants comptent durcir le ton la semaine prochaine. De plus, ils réclament l’équipement et la livraison du pavillon de 1 000 lits déjà construit, des 12 amphis de 150 places et de deux de 500 places.





Les échauffourées ont provoqué « l’arrestation d’une dizaine d’étudiants et d’une trentaine de blessés chez les étudiants», nous apprend Seydou Sow. Il rapporte que les policiers se sont introduits au sein de l’université et ont tiré des lacrymogènes.

En ce moment, le calme est revenu, mais les étudiants ne comptent pas baisser les bras.