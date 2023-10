Ajournement de la réouverture de l'UCAD : Le SUDES parle de « politisation » du temple du savoir

Le Syndicat unique des enseignants du Sénégal (SUDES) campe sur sa position. «Il faut respecter les universités ». Face à la situation qui sévit ces derniers temps dans le secteur éducatif, le SUDES prend acte et demande la réouverture sans délai de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D’après son secrétaire général chargé de l'enseignement supérieur et recherche/Section Dakar, « on ne doit pas politiser le temple du savoir et l'UCAD doit rouvrir ses portes ».









« La position du SUDES n'a pas changé depuis trois ans. Nous avons toujours souhaité que l'on respecte les universités dans leur orthodoxie. Que la recherche se fasse normalement, que l'enseignement se fasse normalement, que le campus soit ouvert aux étudiants, pour qu'ils puissent étudier dans de très bonnes conditions », relate Ndéné Mbodj.





Le secrétaire général de la section Dakar du SUDES demande aux autorités d'appuyer sur l'accélérateur. De son point de vue, le temple du savoir ne doit pas être sous cloche.









« Nous, ce que nous voulons, c'est que l'université ne soit pas politisée. Que les universités ne soient pas victimes du calendrier ou de l'agenda politique du pays. On ne joue pas avec une université. Fermer une université, c'est presque fermer l'hôpital. Donc, on ne joue pas avec l'avenir du pays, ni avec celui de sa jeunesse », déclare-t-il sur iRadio.





En effet, pour le Syndicat unique des enseignants du Sénégal, la cloche de la reprise a sonné. Alors, il faut que les étudiants regagnent les amphithéâtres au plus vite.